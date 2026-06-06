就職・転職活動では、求人票に掲載されていた内容と、実際の職場の雰囲気にギャップを感じるケースもある。厚生労働省は、求人企業に対して、「虚偽の表示」や「誤解を生じさせる表示」はしないよう求めている。一方で、実際に面接や職場見学を通じて、初めて分かる空気感に戸惑う人もいるようだ。中村幸太郎さん（仮名・30代）は、数年前に応募した際、違和感を覚えたという。「未経験歓迎」のはずが...面接官は終始高圧的だった