アメリカメディアは5日、イランとの交渉を担当するウィトコフ特使らが4日に南部テネシー州を訪れ、核の専門家らと協議したと報じました。イランとの核問題をめぐる本格的な交渉に備える狙いがあるとしています。アメリカのニュースサイト「アクシオス」は5日、当局者の話として、ウィトコフ特使やトランプ大統領の娘婿クシュナー氏が4日に南部テネシー州にある国立研究所を訪れ、核技術の専門家らと協議したと報じました。この研究