女優観月ありさ（49）が6日、歌手和田アキ子（76）がパーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）にスペシャルゲストとして生出演。2015年に結婚した夫の青山光司氏が、以前社長を務めていた建築関連会社の権利ををすでに売却したと明かし、今の職業について「『趣味人』です」と語った。和田と会うのは約5年ぶりという観月。この日の放送では、観月のデビューのきっ