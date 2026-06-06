「ドジャース−エンゼルス」（５日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は４打数無安打に終わったが、チームのサヨナラ勝ちに大興奮。歓喜の輪でフリーマンの頭をポンポンとたたき、満面の笑みを浮かべた。九回、先頭のフリーマンが放った打球が右中間スタンドへ向かって美しい放物線を描くと、ベンチの大谷は思わず両手を広げた。そしてスタンドに着弾するとベンチを飛び出しホームへ。輪の中心で跳びはねながらフリー