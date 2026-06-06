元ヤクルトと巨人内野手でタレント長嶋一茂（60）が5日、テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）の特別番組「＆高嶋ちさ子のザワつく！音楽会合体3時間SP」に出演。父の茂雄さんとの比較されたことについての悩みを打ち明けた。バイオニストでタレント高嶋ちさ子が、音楽プロデューサーの父・弘之さんに「お前は俺によく似てるな」と言われることについて嫌そうな素振りを見せた直後、一茂が「でもね、それは娘と