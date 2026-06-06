歌手の中森明菜（60）が6日放送のニッポン放送「徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー」（土曜前5・00）にゲスト出演。かつて休日にやっていたことを打ち明けた。パーソナリティーのフリーアナウンサー・徳光和夫から「最近のプライベートな部分をうかがいたいんですけれども。オフの日はどんなことしていますか。ルーティンとか日課みたいなものはありますか」と問われ、中森は「いやあんまり…」と語りだした。「昔は、凄くお