雑誌ではブルガリのアクセサリーをまとった高級感あふれる姿を、座長を務めるアイスショーのメインビジュアルでは先の五輪で金メダルをたぐり寄せた「グラディエーター」のフィニッシュポーズを披露──さまざまな表情でファンを魅了するフィギュアスケートペアの"りくりゅう"こと三浦璃来（24才）＆木原龍一（33才）が国民的スターに見せたのは、2人らしい気遣いの顔だった。【写真】フルスモークの最新ベントレーから現れる大