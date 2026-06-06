〈画面に映る自分の顔に「ブス！」スマホを投げて割ってしまったことも…ぽっちゃり系→42kgまで極限のダイエットをしたグラドル・三上もえ（30）が語る、“醜型恐怖症”に苦しんだ記憶〉から続く「同じ人物とは思えない――」【衝撃ビフォーアフター】ぽっちゃりした可愛い系グラドル→42キロのバキバキボディに大変身したグラドル・三上もえさん（30）の写真を見る元看護師で、現在はグラビアアイドルとして活動する三上もえさ