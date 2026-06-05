人気スマホゲーム「モンスターストライク」は5日、公式SNS上での投稿に「不適切かつ配慮を欠く表現があった」として当該投稿を削除し謝罪した。この日、ゲーム内で欲しいキャラクターを獲得できるチャンスがある「マルチ抽選会」がスタート。これにちなみ、公式はX上でキャラクター診断風の投稿を行った。その中に不適切な表現が使用された。公式は「先程の投稿において、不適切かつ配慮を欠く表現が含まれておりましたため