多かれ少なかれ、誰もが感じたことのある親戚付き合いの面倒くささ。しかし、中には想像を超える実害を被るケースもある。『ABEMA Prime』では、縁を切ったはずの親族による借金トラブルに巻き込まれた男性が出演し、その過酷な現実について語った。【画像】借金トラブルに巻き込み、孤独死した叔父の家（実際の写真）■絶縁状態だった叔父の死と突然の相続トラブルくぅちんさん（30代）の身に起きたのは、絶縁状態であった親