今、親や家族、親戚など、「親族に人生を翻弄された」と語る動画や投稿が反響を呼んでいる。『ABEMA Prime』では、結婚の強要などが原因で家族と絶縁状態になった女性が出演し、その経緯を語った。【映像】虐待していた母親とのツーショット写真■いとことの結婚の強要と絶縁への決断まきろんさん（33）は自身の親族について、「気持ち悪い。必要ない」と話す。そのきっかけについて、「私は父とは血は繋がっていないが、その