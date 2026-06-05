大手回転寿司チェーン『はま寿司』の店舗で、レーン上のお寿司に食器用洗剤とされる液体をかけたシーンを収めた動画をSNS投稿し、威力業務妨害の疑いで逮捕された埼玉県毛呂山町の無職・新西悠太容疑者（43）。【閲覧注意】お寿司以外の食べ物にも洗剤を…新西容疑者がTikTokに投稿していた“害悪”動画新西容疑者が“迷惑行為”をTikTokに動画投稿したのが5月27日のこと。ネットやSNSで拡散されたことではま寿司本社、店舗に