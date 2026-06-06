SUPEREIGHTの横山裕（45）が6日放送のカンテレ「モモコのOH!ソレ！み〜よ！」（土曜後1・00）に出演。グループ活動を終了した嵐への思いを語った。嵐と同世代の横山は「ちょっと寂しいんですよ」と心境を吐露。「嵐がど真ん中でずっと一線でやってくれてたじゃないですか。だから嵐の戦い方では俺ら絶対勝たれへんと思ったんですよ」と回想した。「違うやり方でやらなって思って、お笑いっぽいことをやらせてもらったり、