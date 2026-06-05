お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が4日、音声プラットフォーム「Voicy（ボイシー）」などを更新し、自身の月給額を明かした。当初は、表に出ない収益の話などを展開。例として、講演会を上げ、西野の講演会料は、“相場”の6分の1ほどに抑えているが、その代わりにチケットを西野が代表のCHIMNEY TOWNが立ち上げた「チムチケ」で販売することで、手数料が入るということを説明。「これがデカい。こっちは表に出な