Googleの開発するウェブブラウザであるChromeが、Speedometer 3.1とJetstream 3という2つのブラウザベンチマークにおいて過去最高のスコアを記録しました。Speedometer 3.1に至っては、Chromeが全ブラウザ中最高のスコアを叩き出しているとのことです。A Double Victory for Web Speed: Chrome Breaks Records Again on Speedometer 3.1 and Jetstream 3https://blog.google/chromium/a-double-victory-for-web-speed-chrome-break