「阪神−楽天」（６日、甲子園球場）阪神・森下が球審への暴言により退場処分を受けた。森下の退場はプロ入り後、初めて。五回２死一塁で阪神・森下が１ボール２ストライクから空振り三振。その後、真鍋球審と言い争うようにベンチへ下がった。その際、ベンチの直前で森下は右手でストライク判定への物言いを行ったと見られる。これに真鍋球審が反応し、即座に怒りの表情で退場を宣告。マイクを持って「森下選手を暴言により