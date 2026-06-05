◆サッカーＷ杯北中米大会国際親善試合コートジボワール２―１フランス（４日、フランス・ナント）今月１１日に開幕するサッカーＷ杯北中米大会で、前回大会準優勝でＩ組に入ったフランス代表（ＦＩＦＡランク１位）はホームでＥ組のコートジボワール代表（同３４位）と対戦し、１―２で敗れた。フランス代表はエースＦＷエムバペらが先発し、前半４５分にＭＦシェルキのボックス内からのシュートで先制するも、後半８分に