物価高が続く中でも、外食株への関心が高まっている。原材料費や人件費の上昇は外食企業にとって重しになりやすいが、値上げ後も客数を維持できる企業は業績を伸ばしやすい。【こちらも】新NISAで買われるメガバンク株三井住友FGの優待は本当にお得か今回は、ゼンショーホールディングス、すかいらーくホールディングス、スシローを展開するFOOD & LIFE COMPANIESを軸に見ていきたい。外食株の今後を考えるうえでは、客