ドン・キホーテが6月4日に開催した新アイテム展示会で、ひときわ気になる家電を発見。氷がなくてもかき氷が作れるコンプレッサー式かき氷機「Mizukara（ミズカラ）」です。価格は21,890円、すでに発売されています。ドンキとしては高額の商品ですが、なかなかの売れ行きといいます。ドン・キホーテの全自動かき氷機「Mizukara KESI-SM01」最大のポイントは、氷を作る工程とかき氷を削る工程がすべて一体化されているところ。水をタ