元大阪地検検事で弁護士の亀井正貴氏が６日、「サタデーＬＩＶＥニュースジグザグ」（日本テレビ系）に出演した。番組では北海道・旭川で起きた、当時１７歳の女子高校生を橋から転落させて殺害した事件で、殺人などの罪に問われている内田梨瑚被告の裁判員裁判について取り上げた。内田被告は「私の身勝手で非常識な言動によって被害者を傷つけ、苦しませ、これからの人生を奪ってしまい申し訳ございません」と涙ながらに謝