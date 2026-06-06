NHKの桑子真帆アナ（39）がレギュラー出演する「クローズアップ現代」のMCを6月いっぱいで交代し“休業”に入ることがわかった。桑子アナといえばNHKのアナウンサーの中ではエース的存在として知られるが、このイレギュラーな人事にはどのような事情があったのだろう。＊＊＊【写真7枚】“モテ男”小澤征悦との結婚小澤家に気に入られた桑子アナ桑子アナは2010年に入局。15年に東京アナウンス局に異動後は「ニュース7」の