ネーションズリーグに参戦中の日本代表がウクライナ代表を下して２連勝。主将の石川真佑がチーム最多となる２２得点をマークしたが、大会公式インスタグラムでは試合前に街中ショットを公開。海外ファンの反響を呼んだ。コートの中と違い、髪をおろした姿で笑みを浮かべる石川。大会公式は「開催地には、それぞれ異なる物語があります」とつづり、「今回の舞台は、カナダのケベック・シティ。各国のキャプテンたちは、壮麗なシ