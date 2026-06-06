中国と北朝鮮の国境で行った取材で北朝鮮当局から二度の指名手配。現在も北朝鮮に関する情報を発信する北朝鮮情報専門サイト「デイリーNK」の編集長・高英起氏が、リアルな世界を語る。【写真を見る】北朝鮮女子サッカー選手を出迎える平壌市民の姿、金正恩氏の娘・ジュエの13歳とは思えない白スーツ姿＊＊＊北朝鮮サッカーは、単なるスポーツではない。国家の威信、体制宣伝、そして選手自身の"生存"まで背負わされた特