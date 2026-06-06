夜間の高速道路のサービスエリア（ＳＡ）などで、大型車用の駐車スペース不足が深刻化するなか、ドライバーが車内で用を足し、道沿いに捨てた容器「黄金のペットボトル」の処理が問題となっている。中日本高速道路は「ゴミは所定の位置へ各自で処理してほしい」とマナーの徹底を呼びかけている。（大久保南）夏場に破裂、中身を浴びてしまった職員も静岡県トラック協会と中日本高速道路による清掃活動が５月１９日、静岡市葵区