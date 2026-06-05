国分太一の騒動から一年が経過国分太一（51歳）の“コンプライアンス違反騒動”から、まもなく1年が経過する。現在も国分の復帰が見えない中、かつて任されていた大役は、STARTO ENTERTAINMENT（旧ジャニーズ事務所）の後輩に託されたという。’25年6月20日、日本テレビの福田博之社長（64歳）が会見を行い、国分に関して、「過去に複数のコンプライアンス上、問題ある行為」が認められたことを公表。国分はグループのレギュラー番