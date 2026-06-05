アメリカ合衆国の建国の歴史と、州の数々を象徴する国旗として知られる星条旗。【写真】現地で大ウケした“イカれたトランク”SNS上では今、そんな星条旗の柄のトランクでアメリカを旅した女性が、大きな注目を集めている。「母のイカれたトランク、アメリカでバカウケ」とその模様を紹介したのは、レポ漫画家の明石こやさん（@minillkoya）。一面に星条旗のデザインがほどこされた、こやさんの母のトランク。日本で日の丸や旭日旗