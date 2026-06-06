6月6日に放送された朝の情報バラエティ番組『朝だ!生です旅サラダ』（テレビ朝日系）で、MCを務める俳優の松下奈緒が「今日からですね、新たな『旅サラダ』ファミリー、ご紹介します」と話し、タレントで元日向坂46の丹生（にぶ）明里を紹介した。「丹生さんは2017年、『けやき坂46追加メンバーオーディション』に合格し、日向坂46に加入しました。2023年のシングル『One choice』でセンターを務めるなど、人気メンバーとして活