フリーアナウンサー有働由美子（57）が4日放送されたニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」に出演。本気で「結婚する」と思っていた歌手の実名を告白した。この日、ナイツとのトークの中で、有働は自身のラジオ番組にゲストに来る歌手藤井フミヤの話題になった。藤井について「凄い好きなんです。“たぶん結婚する”と思って、ずっとその（結婚に至る）ストーリーを高校時代、受験勉強もせずに授業中、書いてました。どうやって