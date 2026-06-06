今回は、大胆な進化を遂げていたダイソーで大人気の美容グッズをご紹介！コンパクトなサイズ感になったことで、持ち運びやすくすっきり収納できます。ブロー時間の短縮が期待できるうえ、手のひらに絶妙にフィットする形状やお手入れがラクな一体型構造など、こだわり満載。一度使ったら手放せなくなる優秀アイテムです♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：乾きやすいブローブラシ（ラウンド）価格：￥110（税込）サイズ（