俳優の小澤征悦（52）が6日、MCを務める日本テレビ・読売テレビ系「サタデーLIVEニュースジグザグ」（土曜前11・55）に生出演。妻のNHKの桑子真帆アナウンサー（39）の第1子妊娠を報告した。52歳でパパとなる。50歳を超えてパパになる芸能人が相次いでいる。この日は小澤の52歳の誕生日。番組のラストで読売テレビ報道局特別解説委員の高岡達之氏が誕生日を祝福した後に、「小澤さんが元気で長生きしないといけない理由が