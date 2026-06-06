音楽制作レーベルArte Refactの公式サイトが6日、更新された。現在SNSで拡散されている「Arte Refact」代表の桑原聖に関する内容について声明文を出した。また、桑原は声優たちが参加するバンド「Sir Vanity」のメンバーで、Sir Vanity公式Xは、今後の活動について協議中と説明。桑原本人も今回の騒動を謝罪し、人気コンテンツ『あんさんぶるスターズ！』の音楽プロデューサーを辞任したと報告した。【画像】酷すぎる…代表の私