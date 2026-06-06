英国で成人向けの過激コンテンツを発信するクリエイターとして知られるボニー・ブルー（27）。そんな彼女が少年による集団強姦事件について持論を展開し、ネット上で波紋を広げている。【写真を見る】批判を浴びた1000人チャレンジの投稿、おなかに「異物」をつけて嘘の妊娠報告をしていた写真も英国で大きな話題となっている未成年者による集団強姦事件は、2024年11月と2025年1月に英南部ハンプシャー州フォーディングブリッ