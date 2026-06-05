ダイエット目的での利用が話題となり違法な個人間での売買が広がりつつある糖尿病治療薬「マンジャロ」について、厚生労働省は監視を強化する方針を明らかにしました。【映像】上野厚労大臣「SNSを含めたネットパトロールを強化」上野厚労大臣「『マンジャロ』を個人間で売買することは違法であります。厚生労働省としては都道府県と連携してSNSを含めたネットパトロールを強化して監視していく」糖尿病治療薬の「マンジャロ」