大東建託は、「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜首都圏版＞」を集計し、過去最大級の居住満足度調査「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2026＜首都圏版＞」とともに公開した。●トップ3は5年連続変わらず住みたい街（駅）トップは、8年連続で東京都武蔵野市に位置する「吉祥寺」。2位は8年連続で「横浜」、3位は5年連続で「みなとみらい」で、横浜市西区の主要駅が2位・3位を占めた。トップ10内には、東京都