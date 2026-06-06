「会う理由が見当たらない」。ロシアのプーチン大統領は５日、ゼレンスキー大統領が提案した直接会談に否定的な考えを示しました。プーチン大統領は5日、サンクトペテルブルクで開催されている会議に出席し、ウクライナのゼレンスキー大統領がこの前日、公開書簡を送り、戦闘終結に向けた直接会談を求めたことに対し、会談に否定的な考えを示しました。プーチン大統領「会う理由が見当たらない。意味があるのはウクライナ側だけだ