日本や欧米諸国のSNSで定期的に行なわれるアカウントの一斉停止。一方、中国では最大で年間13億件が"垢BAN"されるという国家規模の規制に！その最新事情を中国IT、経済に精通するジャーナリストの高口康太さんが解説します！【写真】「違法AI摘発」で大量垢BANが発生したワンクリック脱衣AIほか＊＊＊【?春の垢BAN祭り?も中国は桁違い】YouTube、インスタやTikTok、NoteにMyFans......副業レベルまで含めると、ネットで稼ぐ