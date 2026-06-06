これは知人のA子さんに聞いたお話です。絶対に無理だと思っていた義両親との同居生活。リフォームを理由に2か月限定で始まったものの、容赦ない義母からのダメ出しにA子さんはついにダウンしてしまい！？ 絶体絶命のピンチから一転、予想外の結末を迎えた嫁姑エピソードをご紹介します。 期間限定の同居スタート！ しかし早々にダウン…… A子は義両親と別居しており、程よい距離感を保っていました。 友