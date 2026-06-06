5日夕方、小国町の飯豊連峰で、登山に出掛けた男女3人のグループが雪渓に阻まれて身動きできずに遭難しました。山岳救助隊が6日朝から救助に向かっています。5日午後5時ごろ、小国町小玉川の飯豊連峰の通称・石転び沢で「急斜面の雪渓に阻まれて身動きが出来なくなった」と50代の女性から119番通報がありました。遭難しているのは茨城県守谷市の無職の男性（65）と、いずれも50代の女性2人のあわせて3人です。3人は5日午前6