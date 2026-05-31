「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が31日、Xを更新。高市早苗首相の石油をめぐる“来春まで安定供給”発言に対し、”数字的根拠“を知りたい旨をつづった。ひろゆき氏は、国際通貨基金や国際エネルギー機関などの首脳が、ホルムズ海峡の通航正常化がなされなければ、夏前に石油在庫が急減し、燃料の安定供給などへのリスクが高まるなどという趣旨の共同声明を発表したことを報じた、共同通信のネ