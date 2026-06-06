絶対王者に挑むのはどちらだ。格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．５４」（８月１１日、ＴＯＹＯＴＡＡＲＥＮＡＴＯＫＹＯ）で、秋元強真（２０）が、ＲＩＺＩＮフェザー級王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフ（キルギス）への挑戦権をかけてクレベル・コイケ（ブラジル）と対戦することが決まった。「ＲＩＺＩＮＬＡＮＤＭＡＲＫ１４」（６日、ゼビオアリーナ仙台）の休憩前、榊原信行ＣＥＯが同カードを発表。この勝者が年内