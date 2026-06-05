今、若者たちの間で「アナログ商品」への回帰が急速に進んでいます。レコードやカセットテープ、フィルムカメラ、さらには編み物まで。デジタルですべてが完結する2026年において、なぜあえて手間のかかるアナログが支持されているのでしょうか。そのキーワードは「メンパ（メンタルパフォーマンス）」です。SNSのアルゴリズムに時間を奪われ、AIの台頭に不安を感じる現代人にとって、アナログ体験は単なる懐古趣味ではなく、自分