ボクシングのＷＢＣ世界フェザー級王者ブルース・キャリントン（米国）が米「ＰＲＯＢＯＸＴＶ」のインタビュー動画に出演。世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）との対戦に改めて意欲を示した。井上の次戦を巡っては、世界スーパーフライ級３団体統一王者ジェシー?バム?ロドリゲス（米国）との対戦計画が浮上。ただ、井上は今後の動向次第でフェザー級転向も視野に入れている。現在のフェザー級戦線は