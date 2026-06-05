トヨタ自動車のレーシングカート「GRカート」トヨタ自動車は5日、子どもも乗れるレーシングカート「GRカート」を生産する専用工場を、愛知県蒲郡市に新設したと発表した。今年の秋ごろに稼働し、国内向けに発売する見通し。年間千〜2千台をめどに受注生産する。カートは一般的な市場価格を下回る40万円弱を想定する。汎用のエンジンを使ってコストを抑える。スピードは時速80キロ以上出る。担当者は静岡県小山町で報道陣の取材