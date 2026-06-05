北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）の開幕に向け、日本代表はメキシコ・モンテレイで事前合宿を実施している。前回大会のキャプテン、吉田麻也がサポートプレーヤーとして帯同することが明らかになる一方、ある懸念にファンの不安が募っている。本大会の開幕が1週間に迫った段階で、思わぬ一報が飛び込んできた。森保ジャパンで主将を務めてきた吉田が、W杯に向けたサポートプレーヤーとして合流するこ