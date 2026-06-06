〈子どもが生まれた日に「もう無理だ」と決意…梅宮アンナ（53）が明かす、一度目の結婚と再婚した現在の意外な生活〉から続く乳がんステージ3Aと診断され、標準治療を受けた梅宮アンナさん。免疫を強引に上げ下げされる身体的な苦しみ、そして10万人以上が注目したSNS発信の裏側など、当事者の言葉で語られる治療の「リアル」とは。【画像】「ウィッグを外してばっさり短めの…」抗がん剤で髪を失った梅宮アンナを見る◆◆◆「