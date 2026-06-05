韓国の統一地方選挙が3日に実施されたが、ソウル市内の一部投票所で投票用紙が不足し、有権者が投票できないという「前代未聞」（韓国メディア）の混乱が発生した。投票所によっては数時間にわたって投票が中断され、長時間待機を余儀なくされた有権者の中には、投票を諦めて帰宅する人もいた。 今回の選挙では進歩系与党が大勝したが、一部の保守支持者は「特定の有権者の投票を妨げるための意図的な措置ではないか」と主張し、