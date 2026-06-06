今回は、失礼すぎる息子の友達を出禁にしたエピソードを紹介します。おやつを食べようとしていた息子の友達に…「小3の息子の友達が、最近よく家に遊びに来るのですが、その友達の中にTくんという困った子がいます。Tくんは家を散らかしまくる上、息子のものを勝手に取ったりするんです。それに、家に来ても挨拶をしません（他の友達はみんな挨拶をします）。Tくんが家に来るたびにムカムカしていたのですが、我慢の限界で注意した