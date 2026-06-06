中国メディアの参考消息によると、英BBCはこのほど、米国、欧州、日本の自動車メーカーは、電気自動車（EV）だけでなくバッテリーやデザイン、ソフトウエアにおいても世界をリードする中国の競合企業に後れを取り、厳しい状況に直面していると伝えた。記事はまず、今年の北京モーターショーの開催期間中に北京と合肥の工場を視察したBBCの記者は、驚くべきレベルの自動化とソフトウエア開発のスピードに気づいたとし、ホンダの三部