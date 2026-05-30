おうちにあるホットケーキミックスで、ふんわり爽やかなレモンケーキを作ってみませんか？バターの代わりにサラダ油を使い、材料も作り方もとってもシンプルなのに、まるでお店みたいなケーキに仕上がります。レモンの香りが広がるケーキは、おやつタイムはもちろんプレゼントにもぴったりですよ！【詳細】他の記事はこちらヨーグルトレモンケーキを作るのにかかる時間約50分ヨーグルトレモンケーキのカロリー約188kcal／1人分初夏