関西で長く愛される阪神タイガースと、韓国発のライフスタイルセレクトショップNICE WEATHERによる、心ときめくコラボレーションが実現♡2026年6月1日（月）より予約受付がスタートしました。球場での観戦はもちろん、いつもの街歩きにも自然になじむおしゃれなデザインが魅力。阪神タイガースらしい熱量と、NICE WEATHERらしい遊び心が重なった、今だけの特別なコレクションをご紹介します。 球場